智慧醫療正夯，為提高受傷或中風患者病後復健效果，亞洲大學附屬醫院成立「智能復健機器人中心」，成效頗佳。今年47歲的林姓患者今年初因中風導致身體右側偏癱，住院期間接受高強度復健治療，出院後持續透過「外骨骼機器人復健訓練」，1個月後即恢復行走能力、且手指已能簡單抓握。

亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩指出，林女中風後一度無法進行翻身、坐姿、站姿等動作，在住院的3個月內黃金期接受「腦中風急性後期照護模式（PAC）」治療，出院時雖大關節可動作，但行走時步態不自然且手部動作仍受限。

為了增加林女復健頻率、提升效果，醫療團隊建議她出院後持續採用「外骨骼機器人復健訓練」，簡郁佩表示，「外骨骼機器人」的外型就像一套鋼鐵衣，目前院內有Mirror Hand（鏡像手）與Keeogo（啟而走），其可運動微小馬達與電腦程式運算的方式，協助患者做復健動作，藉以協助上下肢動作訓練，並刺激大腦重新學習動作的控制。

亞大醫院指出，輕量化的Keeogo下肢外骨骼機器人，可偵測患者下肢髖與膝關節角度的變化，再透過動力調整輸出方式提供輔助力道，訓練患者行走與平衡；至於手部外骨骼機器人則可幫助患者以拿疊杯等活動，誘發「有用的腦部重組」，調整動作功能及使用頻率，提升手部動作功能。

亞大醫院復健部部長周立偉強調，為善用機器人幫助患者，亞大醫院特別成立「智能復健機器人中心」，針對中風、脊椎損傷、腦傷、帕金森氏症等患者量身訂製復健計畫；復健路很漫長，但只要把握住黃金期，中風患者都有機會再次恢復身體活動功能。