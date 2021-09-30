70歲嬤忘給30元蔥錢，果菜行選擇報警。（翻攝ctwant）

桃園中壢一名73歲梁姓阿嬤，到果菜行拿了1把30元青蔥忘了付錢就要離開，被店員叫住，梁婦當場要付錢但店員拒收還報警，最後梁婦在眾目睽睽之下被帶上警車，還上銬帶回警局。阿嬤哭訴喊冤，真的只是不小心忘記，當時身上有3萬元現金，怎可能賴30元，但店員就是不收錢還罵人，上銬帶回警局全被街坊鄰居看見，讓她深感屈辱。

「我真的只是忘記，那天我身上帶著3萬多元的現金，警察都有看到，我要拿菜錢給他（店員），他就堅持不收。」梁婦回想當時狀況，緊握的手不斷顫抖，而梁婦的兒子坐在旁邊，看著年邁的母親，眼中滿是不捨與心疼。

事情發生在9月4日，梁婦表示到該間果菜行想要買菜，但是正逢颱風天，果菜行內沒有太多的蔬菜，她隨手拿了一把蔥放到菜籃內，之後又在店內東逛西看，卻忘記還沒付錢，就往門口走，這時店員看到梁婦，馬上將她叫了回來。

梁婦驚覺自己忘記付錢，馬上拿出百元鈔票，要交給店員將欠款結清，但店員卻堅持不收錢，2人在店內為了這張百元鈔票推來推去僵持不下，最後店家報案。

轄區中壢興國派出所出動2台警車，停在距離果菜行約200公尺的路口，員警到果菜行內將老婦帶回，一路拉著梁婦在路上走，讓她深感羞辱。

針對遭控執法過當，桃園市警局中壢分局表示，《竊盜罪》屬公訴罪，因此警方仍需依法辦理，當下並無馬上將梁婦上銬，而是將她帶上警車、載返駐地時才上銬。此外，該店家是否時常因為顧客忘記或者漏付款而報警，警方則說，是有接過該間店家幾次報案，但頻率不一定。

該間果菜行老闆則回應，梁姓婦人偷竊是事實，當時是依法報警，出發點只是希望能夠和平處理這件事，不希望她吃上官司。