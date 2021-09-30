台中市政政府針對台中國際會展中心興建案擬再追加13億預算，引發議員質疑，對此， 台中市工業會理事長林國全期盼市府應排除萬難，加速興建，與全世界企業對接門戶，為廠商帶來錢潮及商機。

「後廠已早備好，就只等前店！」台中市工業會理事長林國全表示，台中市工業會會員公司數量逾1600家，屬性甚為多元，台中廠商不論是國際大廠、隠型冠軍或中小企業，在研發、製造的水準及技術均相當高，廠商每年均東奔西跑征戰國內外展覽爭取訂單，最期待的就是自己的根據地也能有自已的國際會展中心，發揮前店後廠的功能。台中市政府興建的台中國際會展中心千呼萬喚終於在108年動工，有台中市產業做為強力後盾，期盼市政府應排除萬難，籌編預算加速興建，與全世界企業對接門戶，為廠商帶來錢潮及商機。

台中市長盧秀燕之前參加台中國際會展中心開工動土典禮。(圖／台中市政府提供)

台中市工業會表示，台中是航太、工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具等產業聚落重鎮，尤其台灣工具機出口量占全世界第四，而台中也擁有「大肚山60公里黃金縱谷」等完整的工具機聚落，製造業者最迫切需要的就是國際型的會展中心，提供完善的生產供應鏈與商業展銷平台。

台中市每年都有許多國際大展，提供業者展覽及拓銷訂單的機會，根據統計台中展覽一年平均至少有近60檔展覽，其中許多專業大展，如台灣國際工具機展、台灣五金展、自動化機械暨智慧製造展、金屬材料暨精密加工設備展、台中自動化工業展、台中塑橡膠工業展…等國際性展覽，接單的多寡牽動著台中廠商當年，甚至明年、後年、大後年的發展。