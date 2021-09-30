被譽為「新疆維納斯」的大陸女神古力娜扎，擁有精緻五官和172公分的高挑身材，出道後人氣居高不下，近日有網友巧遇她在新疆拍攝新戲，首次飾演女警的她，穿上制服英姿颯爽，即使在網友高糊的鏡頭下，依舊遮掩不住盛世美貌，未P生圖立刻引起熱議。

近日有網友偶遇古力娜扎在新疆和田拍戲，並大讚她本人很漂亮、很有禮貌，更在網路曬出多張側拍照，只見古力娜扎換上警察制服，雖然穿著長袖長褲全身包緊緊，卻難掩凹凸有致的身材曲線，加上她白到發光的肌膚，即使路人的鏡頭相當模糊，依舊藏不住超仙美貌，站在人群中相當搶眼。

古力娜扎在新戲中飾演女警，背老太太過馬路。(圖／翻攝自微博)

網友看了也超驚豔，頻誇她真的太美了，「這顏值真是yyds(永遠的神)」、「太好看了，魅力十足」、「好期待新戲上映」。古力娜扎擁有出眾外型和超仙氣質，讓她有「新疆維納斯」封號，和迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。

古力娜扎日前告別10年的老東家唐人影視，加盟趙麗穎擔任合夥人的和頌傳媒，資源不斷的她，不僅成為《快樂大本營》的代班主持，戲約也源源不絕，除了有古裝新戲《風起西州》，還有和3度合作的劉以豪主演《被偷走的明天》，演藝事業持續走上坡。