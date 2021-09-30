台中市長盧秀燕等人焚香祝禱社口派出所辦公廳舍興建工程順利。（王文吉攝）

社口派出所舊棟建物建於日據大正年間，入口處羅馬柱、山型女兒牆見證百餘年來社口警所變遷。（王文吉攝

社口派出所舊棟建物建於日據大正年間，造型窗台及雨庇見證百餘年來社口警所變遷。（王文吉攝）

社口派出所舊棟建物建於日據大正年間，造型窗台及雨庇見證百餘年來社口警所變遷。（王文吉攝）

社口派出所辦公廳舍興建工程採新舊共構方案，除完整保留日式建物，並且修復後與新建物1樓結合成大辦公室。（王文吉攝）

社口派出所辦公廳舍興建工程採新舊共構方案，除完整保留日式建物，並且修復後與新建物1樓結合成大辦公室。（王文吉攝）

台中市社口派出所建於日據大正年間，因建物歷經百餘年風霜，不符合現代警政需求。市府推動新舊共構方案，除動支第二預備金1500萬元修復日式建築，立委楊瓊瓔更爭取中央補助經費4500萬元，原地改建地上3層新建築，動土典禮30日上午舉行，預計明年底完工。

社口派出所成立至今已有118年歷史，日據時期由時任社口區庄長呂鶴巢及地方仕紳林振芳捐贈土地，並慷慨解囊興建木構辦公廳舍。目前保留的舊棟建物建於日據大正年間，入口處羅馬柱、山型女兒牆、造型窗台及雨庇見證百餘年來社口警所變遷，具文化資產保存價值。

盧秀燕出席動土典禮時特別感謝立委楊瓊瓔及市議員羅永珍積極奔走，經多次協調會，在尊重歷史文化變遷及新建廳舍需求下，聘請具有歷史古蹟修復設計經驗的詹益寧建築師，提出串接新舊共構方案，除完整保留日式建物，並且修復後與新建物1樓結合成大辦公室。

盧秀燕表示，新建物經費由楊立委爭取中央補助4500萬元，另從市府第二預備金支援1500萬，作為舊建物修復費用，大力卜董事長蕭瑞芬再贊助500萬元。文化資產能完全保存，而派出所廳舍老舊及空間不足問題也得以解決，期許辦公環境的改善讓員警執勤效能得以提升。

豐原分局長吳銘淵表示，社口派出所舊有廳舍因結構系統不佳、耐震強度不足，在警察局積極用心辦理，文化局及文資處指導，以及立委、議員、區長及地方人士的鼎力協助下，順利發包動土開工，預計明年底完工。