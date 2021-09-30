蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮，侯友宜表示，新北蓋社宅負擔不小，不要一直把目標鎖在一定要興建社會住宅，更應該用多元興辦，讓弱勢族群有房屋可以住，「多元的興辦才是應該正確走的路！」

侯友宜說，新北市自己蓋9處社會住宅，目前大概貸款163億，要償債也要將近60年左右，其實負擔也不小，不過新北市自然要負起責任讓它永續經營，更重要的是其實興建社會住宅，並不一定都是要擺在興建這一個區塊。

侯友宜說，市府用多元興辦社會住宅的方式，來建構讓弱勢族群有房屋可以住，像新北市的租金補貼有3.2萬戶就是全國第一，所以大家不要一直把目標鎖在一定要興建社會住宅，更應該用多元興辦，包括租金補貼、包租代管，多元的方式讓要住社會住宅的好朋友們，都可以用多元的方式找到他們理想、想要住的環境，這才是最重要。