台灣民眾很喜歡吃日式料理，特別是壽司、生魚片，不過吃道地生魚片會發現，日本人會在生魚片旁放菊花，不少人都誤以為是裝飾，但並非如此，日本NHK電視台節目近日請來飲食文化專家，解釋擺放菊花的原因，其實與醬油有關。

日本NHK電視台節目《チコちゃんに叱られる》邀請飲食文化專家「永山久夫」，在節目上解釋生魚片旁菊花的用途，永山久夫表示，現代人習慣吃生魚片沾醬油，但以前的日本人吃生魚片，其實是配醋一起吃，這種吃法叫做「なます」。

永山久夫進一步解釋，古時的食物保存技術不發達，而醋有去腥味、防腐及殺菌等效果，據說有助預防食物中毒，因此當時的日本人都是以生魚片沾醋吃，但醋價格不斐，平民根本吃不起，直到江戶時代，漁業及貨物運輸業技術發達，民眾能買到的鮮魚種類越來越多，這也掀起生魚片熱潮。

江戶時代初期，醬油主要在關西地區進行交易，價格也不便宜，但隨著關東地區自行生產後，在沒有運輸成本的情況下大量生產，使醬油的價格下降，在民間被廣泛使用，隨後就有人發現，味道濃的醬油也能去除腥味，因此不少人改用生魚片沾醬油。

永山久夫提到，但醬油並沒有殺菌及防腐效果，因此當時有不少人吃完後，容易出現食物中毒的狀況，尤其在天氣炎熱的7月至10月，為了解決這個問題，菊花就成為焦點，因為菊花被認為跟醋一樣有益身體，且中毒高峰期正好是菊花盛產期，古人雖無法證實菊花是否有殺菌效果，但他們仍認為有助防止食物中毒。

永山久夫補充說，菊花富含維他命E，有助於提升免疫力，岡山大學也曾對菊花進行研究，發現加入菊花的提取物，可增加2.5倍分解毒素的物質。而當時的人在吃生魚片時，會摘下菊花的花瓣並灑在醬油裡，生魚片沾醬油與菊花一起吃。日本TBS電視台的綜藝節目《水曜日のダウンタウン》也曾做過調查，發現多數日本人並不知道，生魚片上菊花的用途，認為僅是裝飾。