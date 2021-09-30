巴西國家石油公司（Petrobras）於當地時間29日表示，中海油有意以20.8億美元收購Buzios油田生產權的額外5％權益。

截至11時17分，中海油H股報8.64港元，跌1％。

路透報導，巴西石油在一份證交所文件中表示，預計該交易不會對其2021年的生產前景產生任何影響。

巴西石油持有Buzios油田90％的勘探和生產權益，這是在2019年的權益轉讓拍賣中獲得的。中海油和中國石油天然氣勘探開發公司也分別購買了5％的權益。Buzios油田位於桑托斯盆地，是巴西最大的油田之一，僅次於Tupi油田。根據ANP的資料，Buzios油田7月平均日產量為569648桶。

巴西石油表示，中國公司收購Buzios油田額外權益的選項在2019年的合約中已經確定。

中海油稍早前曾表示，擬申請在上海證券交易所主板A股發行上市，公開發行不超過26億股人民幣股份，募集資金不超過人民幣350億元。募集資金擬用於國內外多個油、氣田開發項目。

報導稱，Buzios的交易需要得到巴西反壟斷監管機構Cade、石油監管機構ANP以及礦業和能源部的批准。