不在籍投票申請方式。(中時新聞網直播)

行政院記者會

針對公民投票是否開放不在籍投票，行政院發言人羅秉成今(30日)表示，已完成跨部會審查，決議通過《全國性公民投票不在籍投票法》草案，函請立法院審議。不過，這項草案要送立法院審議，年底的公民投票確定來不及，順利的話，最快盼於2023年上路。

羅秉成指出，如何擴大政治參與和民主是政府一直要努力所做，公民行使投票權常因就學、工作等因素不方便返回戶籍地，或要返回花很多時間跟金錢，因此如何提高投票意願本就是政府該努力克服，至於要採取何種不在籍投票，也要衡酌整個政治情勢。

羅秉成說，尤其許多公民不在國內，所以一方面擴大政治參與等，另一方要考慮各方面，所以這次循序漸進，基於已有現行投開票所工作人員於工作地投票實施經驗，以「移轉投票」方式，讓投票人親自前往投票所投票，這就是國內移轉投票的規範，函請立院審議後，請中選會與各立院黨團溝通協調。

中選會選務處長謝美玲說明，民眾因工作或就學返鄉投票會有金錢等考量，影響投票意願，對於不在籍投票草案，制度上考量先求穩、先做國內不在籍投票，將採申請制，分為書面和線上申請，期間為中選會發布受理日期至投票日前60日止。

中選會主委李進勇表示，根據相關資料，在異地工作的人口有130、140萬人 ，異地求學學生有30、40幾萬，可以符合資格申請移轉投票落在190至200萬人之間。

中選會指出，該草案規劃以採行移轉投票方式實施不在籍投票，基於移轉投票已有現行投開票所工作人員於工作地投票實施經驗，並考量公平原則，有投票權人一律納入適用，符合投票權人資格者得備具申請書向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請，此制由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可有效維護投票秘密及投票結果公平性，而以公民投票作為推動不在籍投票的開端，其實施經驗也可作為未來公職人員選舉實施不在籍投票參考。