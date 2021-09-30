目前淡季鋼筋價格盤整，隨著夏季限電時期即將於今日結束，加上第四季傳統施工旺季即將到來，有利鋼筋廠海光(2038)第四季營運逐步加溫。

第三季受下雨天數較多，施工進度趨緩，以及受到先前鋼價漲多影響，盤商、營造商等拉貨動能轉趨觀望，海光7、8月營收相較6月呈現逐月下滑。整體第三季為傳統淡季，營收預估將比第二季下滑。

海光今年前8月鋼筋出貨量約35萬噸，符合公司預期，前8月營收62.29億元，仍年增23.48%。

展望第四季，海光公司看好6~9月夏季限電將結束，即將迎來施工旺季，以及客戶庫存去化告一段落，下游提貨狀況可望逐步恢復穩健，預期鋼價在東南亞疫情趨緩、中國大陸鋼廠限產等因素帶動，有望呈緩步墊高趨勢，對第四季旺季看法持樂觀態度。

營運方面，海光上半年營收47.03億元，年增20.21%。受惠產品價量齊揚，提升獲利優於營收增幅，上半年稅後淨利2.51億元，年增約2.56倍，EPS 1.38元，法人預估海光今年營收可望較去年呈現雙位數成長，獲利可望有倍數成長。

海光為南部鋼筋專業廠，今年全台鋼筋消費量可望突破600萬噸，年增5.3%，該公司市佔率持穩於8.5~9%，今年全年出貨量估約54萬噸，將高於去年的50.28萬噸。