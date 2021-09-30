神木谷假期大飯店外觀。（台中市政府觀光旅遊局提供）

議蘆會館的建築整體充滿歷史古蹟風味。（台中市政府觀光旅遊局提供）

台中捷運的專屬商品。（台中市政府觀光旅遊局提供）

台中為網路訂房平台今年中秋連假國人搜尋次數最高的旅遊景點，也是國旅五倍振興券旅遊消費的最佳選項之一。台北國際夏季旅展受疫情影響與秋季旅展合一，台中館於10月1日至10月4日於台北世貿一館登場，現場有臺中捷運扭蛋機抽好禮、1元競標與抽大獎摸好禮活動、安心旅遊價格超殺的住宿優惠。

中市府觀旅局表示，此次旅展邀請產業故事館發展協會、溫泉觀光發展協會、糕餅商業同業公會及好禮協會等在地特色觀光業者聯合參展，推出獨家超值優惠方案，更配合台中捷運開通，現場特別設置大型捷運造型扭蛋機，只須與台中館合照且於指定貼文處留言上傳照片，即可獲得轉扭蛋機會1次，最大獎為大玩台中2日遊遊程，還可以免費入住捷運站附近星級旅館，此外到現場參與活動有機會獲得台中捷運的專屬商品。

每日旅展現場規劃1元競標、好禮抽獎活動，並備有豐富贈品，有台中後花園之稱的神木谷假期大飯店推出好康的平日雙人住宿券3500元（含早晚餐）及4人住宿券6000元（含早晚餐）；充滿歷史古蹟風味的議蘆會館推出超值優惠價，雙人房平日1280元（假日1680元）、3人房平日1880元（假日2280元）及4人房平日2280元（假日2680元），依房型加碼送下午茶券。

產業故事館聯合14家店家主推特色體驗，最低優惠下殺150元，凡購買任一館舍票券，只要截圖或拍照上傳即可抽好禮，還有木匠兄妹木工坊，特別推出旅展限定的鹿境隨俗遊木匠之木工體驗遊程優惠420元，華剛茶葉則推出品飲梨山莊園茶之旅專屬雙人套票1499元／份。

旅展現場不僅提供好康的住宿券及體驗遊程外，芋樂大世界力推熱銷的蜜芋頭、芋頭脆條及海苔脆條，還有麵本家的經典紙捲麵條等，旅展期間不限金額消費就能兌換抽獎劵，最大獎是台中谷關神木谷假期大飯店1泊2食4人住宿卷。

今年台中購物節訂於10月10日至12月9日舉辦，活動為期60天，民眾到台中旅遊消費累計滿新臺幣500元即獲1次抽獎機會，天天抽出1000份之5000元現金，週週更抽10萬元現金，月月抽百萬現金，最終壓軸將送出千萬豪宅，加碼獎項總值逾3億元，觀旅局亦提醒民眾，疫情雖有趨緩，逛旅展時應維持社交距離、全程配戴口罩，配合展場相關防疫管制措施。