國民黨台北市議員王鴻薇26日批評蔡政府上任後負債增加2.2兆，行政院長蘇貞昌27日表示，蔡總統堅持財政紀律，債務遠低於馬政府，民進黨也呼籲勿帶風向。對此，國民黨台北市議員羅智強怒轟，比前總統馬英九會持家？蘇貞昌是想騙神、騙人、還是騙鬼？連同黨新北議員葉元之都留言表示，「要問蘇貞昌不會騙什麼比較快」。

羅智強今（30日）在臉書發文表示，蘇貞昌說，2021年的國債只有5.7兆，但根據財政部國庫署的資料，2021年的中央政府一年以上公共債務未償餘額，是6兆3735億元；2022年則是6兆5798 億元，比2016年超過 1兆2400億元，白紙黑字寫得清清楚楚，蘇貞昌居然好意思說民進黨「債務只增加3110億元」，謊話說成這樣，不覺得可恥嗎？

蔡英文執政6年，羅智強指出，平均每年舉債2067億元，馬政府則是平均每年舉債1952億元，雖然也是可觀的數字，但比民進黨少就是個事實，民進黨連這種謊也要說，「這就是讓我最瞧不起的地方」。

對於王鴻薇質疑舉債大增，蘇貞昌27日受訪說，馬政府執政8年，債務增加1兆7000多億，蔡總統堅持財政紀律，上任快6年即便遇到疫情，也只增加3100多億的債務，遠低於馬政府。

不過，馬英九辦公室28日也立即回擊，批評蔡政府不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債20年最高。「一個騙過神明的院長，一個連3＋11會議紀錄都拿不出來的政府，講的數據有人信嗎？」