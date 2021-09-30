2021金山瘋蹦火推出實體、線上景點闖關集點活動。（新北市文化局提供）

2021金山瘋蹦火推出實體、線上景點闖關集點活動。（新北市文化局提供）

2021「金山瘋蹦火」活動今起登場至10月24日，因應疫情，新北市文化局採實體、線上雙軌並行方式舉辦，線上提供360度環景體驗，帶給民眾身歷其境之感，不論是線上或到現場闖關集點，都有機會抽中約一斤重的金山地瓜伴手禮及活動限量精美手札。

「金山磺火捕魚蹦火仔」是全台流傳百年的傳統捕魚技法，2015年公告登錄為新北市無形文化資產， 文化局長龔雅雯表示，近年由於全球暖化、海洋污染等影響，青鱗魚漁獲量減少，船員老成凋零無人接手等原因，目前僅剩富吉268號這艘蹦火船及其火長簡士凱持續傳承推廣蹦火文化，今年因應疫情舉辦實體及線上「金山瘋蹦火」活動，以磺火捕魚傳統技法，串起海洋文化相關的在地信仰與漁法發展脈絡，引領民眾認識當地漁村自然與人文環境。

文化局表示，今年「金山瘋蹦火」線上活動網站，打造高清晰3D虛擬實境，如同親臨現場了解金山磺港蹦火船、領略金包里慈護宮歷史建築的經典大木作結構、裝飾，還有珍貴的古物二媽神像，站在獅頭山公園遠眺燭台雙嶼，供民眾隨時可於線上細覽品味，網站即日起上線。

另透過手機APP帶領大家走訪在地具有海洋文化意義的重要景點，其中包含清末到日治時代經商大路「魚路古道」、守護金山的百年大廟「金包里慈護宮」、山林的藝術「朱銘美術館」及五星級衝浪天堂「中角灣衝浪基地」等景點。同時也推薦民眾在疫情趨緩時，也可按地圖定位自行前往遊覽，感受山海明媚風光。

2021「金山瘋蹦火」除了官網活動網頁，也可下載APP掃描辨識圖檔，掃描輕旅行特色景點辨識圖，還有活動專屬限定拍照框，更多活動訊息上至「金山瘋蹦火」、文化局官網及活動臉書查詢。