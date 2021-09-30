高雄海神職業籃球隊進軍 T1職籃聯盟，為達成維持球員健康與深耕在地重要目標，宣布與財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院正式合作，未來將與高雄醫學大學建立產學合作計畫，球隊將享有高醫完善的醫療體系，從健康檢查、醫療防護到主場賽事醫療治療，建立全方位的醫療網絡，提供高雄海神隊最頂尖的運動醫療照護，昨日舉辦「高雄海神職業籃球隊運動醫學講座」，讓球員與專業團隊面對面交流。

講座邀請高醫大附醫運動醫學暨創傷科主任周伯禧，高雄醫學大學運動醫學系主任林槐庭，以及運動傷害防護員范瓉予，針對運動醫學、運動科學、運動傷害及治療三方面為高雄海神隊球員提供專業醫療介紹。

會後 QA時間互動十分熱絡，包括教練、球員及高雄海神隊領隊侯嘉騏（Michelle）、執行長李偉誠（Wilson）都對傷後復健、職業選手營養攝取和科學化訓練盼有更多認識，而周伯禧主任、范瓉予講師也從睡眠、本體感覺、運科數據各方面提供回應，林槐庭主任也提到最新研究如腸道菌與運動表現間關連，將來雙方也能創造更多交流機會，助海神隊邁向冠軍之路。

高醫大附醫擁有最先進的設備，不僅在醫學研究領域揚威國際，醫療品質、創新服務都有傑出成就，針對運動醫學領域的資源豐富，過去亦有與職業運動球隊合作的豐富經驗，從球員的基礎運動醫學知識，醫療防護，到就診治療、後送的醫療救護，建立完整系統。

高醫大附醫運動醫學暨創傷科主任周伯禧，曾任釜山亞運中華代表團醫療小組召集人、中華民國國家體育選手訓練中心顧問醫師、中華職棒顧問醫師，是國內運動傷害的骨科權威，現已退役的旅美職棒投手「不死鳥」郭泓志，過去就曾在高醫醫療團隊的幫助下，得以延續生涯職業。

而高雄海神與高醫大附醫的雙方合作，從季前醫療預防就採高規格，高醫大附醫專為職業籃球員打造健康檢查項目，從身體理學、生化、肝炎、心電圖、各部位 Ｘ 光、超音波，並特別針對籃球員易受傷部位（膝蓋、腳踝、腰）提供MRI磁振造影檢查，搭配運動醫學專科會診，透過高精密檢測以及專業醫療分析，讓球員以最佳狀態迎接開季。

球季間醫療防護治療及門診治療也將暢通無阻，主場賽事提供防護團隊、就醫快速通道（GREEN PASS）、超音波 MRI／CT 檢測的排程，就診到後送的醫療救護，亦能引薦院內專門運動心理諮詢師及運動營養諮詢師協助，完善系統將是海神隊征戰的最佳後盾。

侯嘉騏表示，與高醫大附醫的合作只是開端，高雄海神未來會有更多元的異業合作與結盟，提供球員更完善的照顧，並持續安排職業選手需要的教育訓練與課程講座，為職業球隊樹立典範。