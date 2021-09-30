家常菜中常見的芹菜，不僅擁有獨特的香氣，加入各種料理中更是增添了不少口感，使得層次更加豐富。芹菜雖然常見，但它的營養價值其實相當出色，當中的芹菜素不僅有助防癌也有助防阿茲海默症，是不少專家正研究開發成保健品或藥品的關鍵營養素。

●助防癌、防阿茲海默症 芹菜素不只芹菜吃得到！

嫚嫚營養師指出，芹菜素可抑制α-葡萄糖苷酶，有助於預防、改善糖尿病。且可增加胰島素分泌，達控制血糖的目的。除此之外也可促使內皮細胞分泌一氧化氮，降低發炎反應，有助降低因高血糖促成的發炎反應。

另一方面，芹菜素具抗發炎、抗氧化的特性，也具有抗β類澱粉沉積、神經保護作用，這些正是常見阿茲海默症的風險因子。因此不少研究認為，芹菜素對於防範、改善阿茲海默症具有一定的潛力或正面幫助。

除此之外，芹菜素也對失眠、抑鬱症等精神方面問題有所幫助。像是日常常聽到可透過飲用洋甘菊茶緩和情緒、幫助睡眠等，芹菜素就是當中的關鍵。

日常生活中民眾相當關注的「防癌」，芹菜素也有相當的幫助，其可誘導癌細胞凋亡、防範癌細胞轉移，並可增強穀胱甘肽等人體抗氧化酶的活性，也促進身體的免疫反應，提升身體對抗癌細胞能力。較多相關研究如腸癌、乳腺癌、肝癌、肺癌、黑色素瘤、前列腺癌、骨肉瘤等。目前也有不少專家正陸續研究，看是否能從中開發出新的抗癌利器，雖現正研究階段，不過多有正面的發展。

(圖/今健康提供)

●芹菜素助養生，常見食材不只有芹菜！

芹菜素對人體健康，在日常生活中也相當常見，嫚嫚營養師指出，像是芹菜、西洋芹、九層塔、甜椒、大蒜、洋蔥、大白菜、小白菜等蔬菜類食物都可以吃得到芹菜素。另外，洋甘菊、百里香、羅勒等草本植物也可以攝取的到。而在這些食物當中，以芹菜的芹菜素是最為豐富的，每100公克就含有35毫克的芹菜素，是個相當不錯的攝取來源。

(圖/今健康提供)

●芹菜素會抗血小板凝集，服用抗凝血劑者要留意！

芹菜素對於健康較少有不良的負面影響，但還是有一點需要注意的。嫚嫚營養師指出，芹菜素除了上述對身體的好處外，也具有抗血小板凝集的作用，因此若有在服用抗凝血劑者需特別留意，如心房顫動者、剛做完心導管手術、髖關節手術、膝關節手術者等，建議暫時避免含有芹菜素的相關食物，如前述提到的洋甘菊茶等，或食用上更需特別留意份量，以避免抗凝血的情況太過劇烈。