《魷魚遊戲》正夯，梁赫群也搭上線，日前曬出「臉部辨識名人」九宮格照，驕傲表示系統認證他撞臉韓國男神孔劉，就此開始他的模仿孔劉之路，梁赫群甚至自封「台灣孔劉」，遭到一大票藝人朋友、網友吐槽訕笑，但他毫不氣餒，昨天又貼出一張「放電床照」，讓向來溫和的曾寶儀也動怒，留言指責：「你可不可以不要再這樣了？」。

梁赫群自認跟孔劉相像，這念頭在他心裡恐怕是越來越踏實，昨天他又曬出全新對比模仿照，寫下：「入秋的早晨，就要任性的賴床上」，照片中的孔劉穿著素白T恤，在床上抬頭露出淡淡微笑，電力超強，梁赫群也依樣畫葫蘆，只差換了花襯衫，其他無論場景、抬頭角度、跟表情，都完整複製，自豪表示：「全球孔太都在期待這一張」。

多數人看到這一幕，都覺得難以接受，紛紛留言「請別傷害我的歐巴，拜託」、「我就問～到底孔劉何時才要跨海提告」，而星友們更是毫不留情，曾寶儀被逼到浮出水面：「你可不可以不要再這樣了？我拳頭都硬了！」，茵茵另類鼓勵：「小梁哥真的很用心在宣導交通防治齁...車禍前後對比照」，鍾欣凌不留仁慈：「為什麼我突然很想放屁」，連膝關節都出招：「下次孔劉來台灣麻煩當面對質一下」。

但也有不少人發現，梁赫群模仿久了出現奇蹟，驚訝表示他這次很努力抓角度，效果似乎出來了，「為什麼會越看越像了，是催眠效果嗎」、「憑良心說這張相似度很高」，「西瓜哥哥」李岳也認同：「真的看久有點像耶，是我眼睛問題？」，翁滋蔓也說：「哈哈哈！怎麼辦好像有點像耶！！！」，唐從聖則突破關鍵，直接請教梁赫群用什麼修圖軟體。