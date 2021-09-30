蕭嫌穿警察制服自製口交不雅影片散布網路，遭到逮捕。（擷取自網路／程炳璋台南傳真）

蕭姓嫌犯家中一大堆網購而來的警察制服與裝備。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蕭姓男子29日在網路Twitter上以「警察職軍榨汁機」為名，貼出1段穿著警察制服的男男口交影片，公開提供「愛好者」觀賞衝點閱率，卻引發譁然，蕭男雖事後刪除影片，警方當晚11時找上門，發現他拍攝兩段影片，網購15套警察制服，另有職軍制服，將他依照妨害風化、汙辱公署、冒用公署服制與偽造證件逮捕。

24歲蕭姓嫌犯僅有高中畢業，無業，卻嚮往警察工作，曾報考警職卻考不上，竟對警察制服產生偏愛，最近從網路購買多套警察、軍人等職業制服，並添購裝備，再從網路擷取影像列印警察文件，另請廠商刺繡警察臂章，嘗試拍攝不雅影片。

蕭嫌挑選男網友加入拍攝1段口交行列，在網路上標題註明「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了」請男網友為他口交，自己則躺著拍攝影片，並發出呻吟聲，再以「警察職軍榨汁機」為片名上傳網路，讓「愛好者」公開點閱欣賞。

蕭嫌的影片受到同好網友歡迎，點閱率迅速累積，他感到開心，一共拍攝上下兩集。

口交影片也因穿著警察制服備受爭議，網友從警臂章號碼發現是台南市安平區警員，迅速傳播，警方介入調查，發現影片中的臂章是華平所張姓警員臂章，但張員已50歲，身材高瘦，結婚育有兒女，與片中主角年輕外貌全然不同，台南市警局長方仰寧憤怒，認為不雅影片散播，重創警察單位與當事警員的尊嚴。

警方29日深夜11時循線在仁德區將蕭嫌逮捕到案，並在他房間搜出15套警察制服，無線電、防彈背心、反光背心裝備、S腰帶與偽造文件與臂章，另有職業軍人服裝，他供稱還曾穿著警用裝備，帶班到路口服勤路檢。

落網的蕭嫌向警道歉，直呼不知道穿制服拍影片造成警察這些困擾。警方將蕭嫌逮捕後，另追查影片中扮演口交警察的男子。