前台新銀行理財專員周勵宏，為了彌補自己投資金融商品虧損，A走6名VIP客戶存款共2.83億多元，且住豪宅到酒店尋歡，台北地方法院依《銀行法》特殊背信罪、偽造文書等罪，將他判刑10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億多元沒收。可上訴。

檢方指控，42歲的周勵宏自2009年1月間起，向客戶推銷金融商品、協助投資，以方便作業為由要求客戶在空白出款單用印或簽名，實際上卻以「螞蟻搬象」方式，偷偷把錢輾轉匯進自己戶頭，直到有客戶反映帳戶約有1000萬元不翼而飛，銀行報案，全案才曝光。

檢方指控，周勵宏因投資期貨失利，挪用客戶存款，除了填補個人財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷，以及到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。

檢方認定，周男總共A走6名客戶2.83億餘元，犯後飾詞狡辯，不思悔改，也未設法賠償客戶及銀行損失，還積極規畫脫產、逃亡海外，態度不佳，建請法院判處10年以上徒刑。台北地院判刑10年半。