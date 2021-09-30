原阜揚公司今日上午率下游數十家包商代表到台中港拉白布條抗議。（陳淑娥攝）

政府近年大力推動離岸風電綠能產業，原阜揚公司承攬天力離岸風電科技公司台中港廠房興建工程，控訴天力遲延給付工程款1億9340萬元，下游數十家包商30日拉白布條抗議。天力公司表示，因雙方對工程履約情形有歧異，天力己終止與原阜揚合約，將循法律途徑解決。

原阜揚公司今日上午率下游數十家包商代表到台中港拉白布條抗議，控訴天力公司遲延給付工程款1億9340萬元，已協調天力溝通4次，但天力只願意以1千多萬元打發已施做工程款項1億9仟340萬元。

原阜揚公司指出，公司在先前一年多中，已結合各類包商戮力完工並取得使用執照，此極盡不合理情況，只有採取抗爭方式，才能訴求公司權益及喚起政府高度重視重點產業，呼籲天力公司盡速給付未結工程款項。

天力公司表示，有關台中港風力發電葉片製造廠新建工程，因雙方對工程履約情形有歧異，天力己終止與原阜揚合約。根據雙方工程合約，天力已支付原阜揚 90％工程款，由於原阜揚未按合約履行執行工程，本案歧異將循法律途徑解決。

天力公司強調，原阜揚為天力工程統包承攬廠商，所有工程爭議，天力僅能以原阜揚為處理及溝通標的，天力與原阜揚嘗試尋求共識，但因工程較爲複雜，雙方尚需厘清糾紛細節。