為提供新住民及其子女一個發揮母國藝術及多元文化優勢，教育部委請台灣戲曲學院辦理「新住民舞蹈比賽」，讓不同語言、文化、背景的新住民朋友於此進行交流。2021新住民舞蹈比賽自10月份起陸續辦理，有興趣者可一同關注這股台灣表演藝術新力量。

新住民舞蹈比賽歷年獲獎者會受邀擔任教育部新南向教育展、內政部移民節踩街、快閃等活動的表演嘉賓，向國人展現異國舞蹈的獨特魅力。教育部期望透過表演藝術突破國籍界限，藉由舞蹈競賽蓬勃文化創意，進而培育新住民表演人才。

第3屆中區參賽團隊高雄市大寮區山頂國民小學帶隊老師余政達表示，因為語系跟文化的落差，新二代的孩子們很需要一個肯定自我的機會，對他們來說，這項賽事就是一個很棒的舞台與回憶，因此即使沒有得獎，之後還是會再帶學生來參加。

更有參賽者分享，在和團員一起練習舞蹈時，聽到音樂，靈魂就好像真的回自己的家鄉，也在練習當中認識了許多同樣來自異鄉的好姊妹，彼此的感情就有如親人般的互相照顧，並且想藉此比賽，將舞蹈傳承給下一代。

第5屆北區參賽團隊基隆市安樂高級中學的駱萱同學也表示，她的參賽舞碼《故鄉情》訴說母親從越南遠嫁來台，念念不忘故鄉生活，看似安然自得，實為表現鄉愁之意。故鄉是母親心靈的避風港、背後最堅強的支柱，無論身在何方，這份故鄉情將會永存在母親心中。

今年初賽將分別在10月31日（中區）、11月07日（北區）、11月28日（南區）舉辦，全區決賽則將於12月11日在桃園展演中心展演廳舉行。更多比賽資訊，可至活動粉絲頁「新住民舞蹈比賽」https：／／www.facebook.com／NIDC2017／？ref=settings搜尋，或逕洽承辦人胡小姐洽詢電話：（02）2796-2666轉1114。