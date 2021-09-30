男星陳德烈從經典校園劇《麻辣鮮師》出道，靠一身好廚藝主持不少美食節目，擁有「型男主廚」封號。先前他受疫情影響工作全停擺，卻意外暴瘦7公斤，這段時間持續控管飲食、規律運動，又再減3公斤，算一算4個月內共鏟肉10公斤，看到陳德烈的人都驚呼他年輕10歲以上，原本的圓臉大消風，氣色也變得超好，有許多網友私訊跪求減重方法，他也大方公開瘦身秘訣。

陳德烈表示，首先是持之以恆的運動，他平均2天居家運動，分別針對核心、腹部及啞鈴舉重，1週則有1天上健身房做強度較高的訓練。他還會到家中頂樓曬太陽，「我發現一開始只感覺很熱，後來就真的像三溫暖一樣，會慢慢有汗被逼出來，可以增加代謝及排毒，精神也跟著變好。」

飲食方面，每星期有1天完全不吃東西，只喝大量的水、黑咖啡及沒調味的蔬菜湯，陳德烈強調：「主要喝湯不吃料，可以用紅白蘿萄、洋蔥、大白菜等去煮，加一點海鮮比較有味道，肉類有油脂所以不建議。」斷食24小時過後，再把湯裡剩下的料吃掉，「恢復飲食的第一餐盡量清淡，也可吃水煮餐，因為那時候的吸引特別強烈。」雖然看似痛苦，不過陳德烈也表示，其實中間3天就正常吃，但避免太油膩，再來週末2天可以稍稍放縱，吃宵夜或喝酒都可以。

提到近來出現各種斷食減肥法，陳德烈提醒：「我覺得每個人體質不同，都可以試看看，但要知道自己的極限在哪，在不影響健康前提下，找到適合自己的方法。」感嘆隨著年紀增長，代謝也跟著變差，陳德烈說：「以前只要一發胖，頂多去跑跑步、爬爬樓梯，流汗1、2小時，大約2天就瘦回來了，現在卻要花好幾倍時間才能恢復。」更無奈的是一胖就顯老，如今瘦身有成，整個人也煥然一新。