行政院發言人羅秉成今日於行政院會會後記者會表示，政院已通過《全國性公民投票不在籍投票法草案》，將採「移轉投票」模式。未來人民行使公投投票權，可向各地選委會提出申請，不用返鄉，到就近投票所投票，未來亦不排除參考此經驗，擴大至公職選舉施行。

羅秉成說，台灣是民主國家，擴大政治參與及深化民主，是政府責任，公民行使投票權，常因工作、就學等因素，不便返回戶籍地，或需要花費時間跟金錢。提高投票意願，是政府的工作。

羅秉成表示，要採何種不在籍投票方式，得詳加衡酌，特別是有許多國人不在台灣，所在的國家可能是不透明、不民主的國家，一方面台灣要擴大參與、方便投票，另一方面也要兼顧政治情勢及各方考慮。

羅秉成指出，目前政院推出的《全國性公民投票不在籍投票法草案》，將採移轉投票的方式，也就是國內的投票權人，在投票日當日，前往工作地或就學地的投票所投票，不用返鄉也能投票。

羅秉成說，相關草案函請立院審議後，請中選會積極溝通協調，早日完成立法程序。

中選會則表示，根據草案規畫，欲申請移轉投票的公民，需符合投票權人資格，並備具申請書向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請，此制由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票。而公民投票為推動不在籍投票開端，其實施經驗，也可作為未來公職人員選舉不在籍投票參考。