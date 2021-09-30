喧騰一時的關廠工人臥軌抗議事件，社運團體「全國關廠工人連線」當時也到場臥軌聲援，其中10人被交通部開罰各6000元。10人興訟抗罰，一審勝訴，二審發回更審，台北地院行政訴訟庭更一審逆轉改判10人敗訴，可上訴。

關廠工人臥軌事件起因於聯福製衣、東菱電子等工廠24年前倒閉，惡意積欠資遣費和退休金，勞委會當年貸款代償給13家工廠共1100多名勞工，2012年以500多人未償還代償的2億多元，提告追討，因此引發抗爭。

300多名關廠工人2013年2月5日到勞委會抗議，蛋洗勞委會後轉到台北車站，在第3、4月台間臥軌抗爭。10名臥軌人士當時遭依公共危險罪嫌送辦，獲台北地檢署處分不起訴後，交通部另認定10人阻礙列車進站，2017年9月26日依違反《鐵路法》裁處每人6000元，10人不服，提告抗罰。

北院一審認為10人的行為具備象徵性言論價值，交通部一律裁處最高額罰鍰6000元，有裁量怠情事，2019年9月間判決撤銷原處分，交通部不服提上訴，台北高等行政法院去年9月 發回更審。

北院更一審則認為，鐵軌路線相當於禁止集會遊行的國際機場、港口等交通要道，10人臥軌形同在集會禁制區集會，已影響公眾之生活安寧及交通秩序，難認應受保護。此外，10人並非關廠工人，實質權益並未受損，若要聲援此議題，可在其他地點表達訴求，卻選擇在台北車站鐵軌上集會，具相當危險性。

更一審並指，10的臥軌行為造成41列次班次延誤，全部列車共誤點1301分鐘，影響1萬0600名旅客，耗費大量社會資源及成本，且造成公眾明顯立即危險及破壞安寧秩序，又6000元罰鍰對於10人資力而言並非過重，原處分並無裁量怠惰，故判10人敗訴。