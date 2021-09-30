64歲的岸田文雄當選自民黨總裁，自然也成為第100任日本首相。過去10多年，中日關係風風雨雨，一言難盡。現在，日本將進入「岸田文雄年代」，中日關係未來怎麼走？大陸知名時政類自媒體《牛彈琴》分析，中國要做好三種準備：合作、鬥爭、靜觀其變。

第一種，合作的準備。

在競選時，岸田文雄對中國也沒少放厥詞。比如，他宣稱，「抗中」是他當選後的首要任務，「台灣海峽將有大問題」...等。但這是競選語言，在野可以任性，執政需要理性。大家都知道，安倍對中國反骨，但也並不妨礙他執政時對中國示好，用中文慶祝中國春節，事實上，在安倍後期，中日關係走出了最低谷。

岸田文雄現在最重要的任務，還是抗疫和經濟。菅義偉之所以無奈下台，就是疫情防控不力。在這方面，日本最能借助的，其實還是中國。中日是近鄰，合作才能共贏。

當然，考慮到日本一直看美國臉色行事，在中美摩擦大背景之下，哪怕知道中日合作有利，日本應該也會與中國保持一段距離。有些事，可以大聲說，但未必做；有些事，可以悄悄做，但未必要去說。中國也要有思想準備：該鬥爭的地方，堅決鬥爭；可以合作的地方，不妨多合作。

第二種，鬥爭的準備。

必須看到，過去一年多，中日關係又有所惡化。菅義偉看似溫和，但其實不乏禍心。

以至於今年3月，趙立堅罕見地重話痛批日本：「美日聯合聲明，無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，這不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和污蔑抹黑中國的惡劣力證。」「日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係；不惜引狼入室，出賣本地區整體利益。這種做法令人不恥，不得人心。」

一連串的成語：狼狽為奸、一己之私、仰人鼻息、背信棄義、引狼入室、令人不恥、不得人心......

每個詞都不是好詞，看到一些媒體做標題，說中國痛批「美日狼狽為奸」，但這幾個成語中，最狠的是「背信棄義」。

什麼是背信棄義？違背諾言，不講道義。當面笑呵呵一套，背後狠狠來一刀。當時，美日2＋2會晤，各種角度公開攻擊中國，提到了南海、東海、釣魚島、香港、台灣、新疆、西藏，等等等等，搞得比中國還關心中國。

日本想幹什麼？還是無法正確看待中國的發展，試圖與美國打造對華包圍圈。接下來半年，中國看到了日本太多的小動作。岸田文雄上台，可以預料，類似的動作也不會少。那中國就必須堅決鬥爭，敢於鬥爭，善於鬥爭，沒有鬥爭，哪來勝利？對日本向右轉，對日本的各種小動作，我們也別有不切實際的幻想。

第三種，靜觀其變的準備。

靜觀其變，其實首先要冷靜，越是憤怒的時候，越是要冷靜。冷靜地看日本的動向，冷靜地做好自己的事情。畢竟，對中國來說，只要搞好自己的事情，其他事情又何足掛齒，日本又能掀起多大風浪？

畢竟，中國有挑戰，日本麻煩更多。疫情形勢嚴峻，經濟面臨考驗。與俄羅斯有領土爭端，與韓國更是吵到翻臉。哪怕與美國，也不乏各種彆扭，穩定對華關係，和氣生財，最符合日本利益。

更要看到，菅義偉是一個短命的政權，在日本政治大環境中，岸田文雄會怎麼樣？如果執政不力，如果中日關係惡化，執政可能比菅義偉還短命。

計利應計天下利，求名應求萬世名，未來的國際競爭，不僅僅是國與國之間的競爭，更是地區與地區之間的競爭。歐洲有歐盟，北美有美加墨，東亞呢？東盟畢竟體量太小，中日韓完全可以攜手合作，首先加快中日韓自貿區談判。

從未來看，中國的發展，亞洲的崛起，首先是中華文化圈的整合。作為該文化圈中的重要國家，中日應該成為朋友，最好也成為朋友，中韓、日韓都是如此。這是一個艱難的任務，但高超的大國外交，就是將強敵化為朋友！「實現這一點，對中日韓整體國家利益，應該是超越100個諾貝爾和平獎。」

菅義偉無疑下了一盤爛棋，現在輪到了岸田文雄，以日本人的精明，他應該也清楚，如果總是隨美國起舞，如果頭腦不冷靜，那就會痛失好局。

日本換換人也好，至少中日關係，又到了一個新的起點。