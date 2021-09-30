藝術家包克家油畫作品日前被嘉義市立美術館典藏入館，家屬30日表示，包克家來台灣後在嘉義市結婚生子、作育英才，遷居高雄43年，遺作被嘉美館永久收藏，也是回歸故里。包克家於2014年病逝高雄。

包克家生前曾任教於國立嘉義高級商業職業學校、國立高雄高級商業職業學校廣告設計科。2020年，高雄市立美術館典藏包克家的「大千世界」、「戰爭交響曲」系列等油畫遺作，嘉美館今年也收納典藏包克家的「面具」、「祭典」、「觀自在」、「鄉居」、「戰爭進行曲」等5幅油畫。

包克家生於1918年大陸湖南省華容縣東山鄉。高中就讀上海美術專校，轉讀湖北武昌藝專，1938年考入杭州國立藝專雕塑組（現為中國美術學院），同學有劉依聞、朱德群、馬電飛，師從方幹民。藝專畢業後任教於甘肅、四川，抗戰從軍，1948年落腳台灣。

包克家曾加入「嘉義美術協會」，並與方延杰、孫慕康、徐基良、馮幼白、程萬里等舉辦「第一屆大地畫會油畫及水彩畫展」。

包克家曾兼任國立高雄師範學院（現為國立高雄師範大學）社團西畫老師，退休後勤於作畫，繪畫百多幅油畫、水彩，機械主義畫派影響其抽象畫風，色彩靈活鮮豔充滿野性，畫作具童真野趣或阿凡達異象空間、潑墨寫意灑脫，融合中西技法自成一家。