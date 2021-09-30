(台灣高鐵30日公布五倍券乘車優惠，搶攻國旅觀光復甦商機。圖／台灣高鐵提供)

搶搭「五倍券」商機，台灣高鐵（2633）推出超值優惠，TGo會員使用五倍券購票滿額，相當於可享有五折以上的車票折扣。同時，還有高鐵假期、飯店聯票與通勤優惠等方案，力拚10月平均載客率回到7成以上水準。

台灣高鐵營業資深副總孫鴻文表示，隨著國內疫情趨緩，公司推動國旅市場復甦不遺餘力，搭配政府五倍券振興措施，台灣高鐵「振興五倍券」專案共推出「紙本券滿額送」、「雙人55折」、「五星自由行」、「自駕輕鬆升級」四項專案，搭配「飯店聯票」、「10月通勤有禮」等，「4+2」超殺優惠10月全面啟動。

台灣高鐵TGO會員以紙本五倍券購票滿1000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2000元送兩張，每位會員最多贈送5張，限量10萬張。

在數位綁定部分，透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區購買指定車次標準車廂全票兩張，完成付款就有機會享55折的限量優惠；紙本與數位綁定優惠皆自10月8日起開放銷售。

此外，高鐵假期「五星自由行」提供高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配五星飯店住宿超值優惠價格，換算以平日兩人成行、高雄出發且入住台北晶華酒店為例，每人只要2990元，相當於來回車票再加10元，即可住宿五星飯店；「自駕輕鬆升級」也提供高鐵來回車票+36小時租車優惠，且使用五倍券付款，滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張。

對於通勤族群期盼開放自由座需求，台灣高鐵表示，目前10月將延續「通勤有禮專案」75折優惠，TGo會員10月內購買同一區間對號座車票次數達34次以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。後續將根據政府公布的防疫指引進行機動調整。