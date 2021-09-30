儲存品牌宇瞻(8271)利用獨創的SSD調校科技推出AS2280P4系列，為M.2 Gen3 x4固態硬碟的升級款，讓讀寫效能再提高，鎖定裝機愛好者、電競玩家、超頻高手、影像創作者等專業族群。

宇瞻科技新推出的升級款M.2 Gen3 x4固態硬碟，訴求讀寫效能再創新高，達到3,500/3,000 MB/s的讀寫速度。其中AS2280P4U Pro，搭載一體成形散熱鋁片，利用高導熱、耐高溫的優勢，可有效降溫達25%，使系統避免熱當、維持穩定效能，可提升電競玩家等專業族群的工作效率。

宇瞻科技表示，AS2280P4U及AS2280P4U Pro皆採用PCIe Gen3 x4介面和3D快閃記憶體，符合NVMe 1.3標準，讀寫速度最高可達3,500/3,000 MB/s，可因應多工作業；採用精巧的M.2 2280(22mm x 80mm)尺寸，容納最高2TB的大儲存空間，超薄設計適用於超薄筆電、電競主機及迷你PC。AS2280P4U Pro搭載一體成形散熱鋁片，利用高導熱、耐高溫的優勢，可有效降溫達25%，使系統避免熱當、維持穩定效能，可提升裝機愛好者、電競玩家、超頻高手、影像創作者等專業族群的工作效率。