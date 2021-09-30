周四日股早盤下跌，投資人在新首相上任之前缺乏受惠股的相關線索，以及日經指數成份股調整引發的賣壓削弱市場信心周四日經225指數晨收跌0.36%，為29,439.37點。東證一部指數跌0.40%，為2,030.04點。

日本執政黨自民黨周三宣布前外相岸田文雄（Fumio Kishida）擊敗對手河野太郎（Taro Kono）當選黨主席。由於自民黨在國會擁有多數席次，岸田料將在未來幾天出任日本的第100任首相。

SBI Securities投資研究部總經理Hideyuki Suzuki表示，河野是最受青睞的日相候選人，很清楚知道哪些股票將成為其執政的受益者，但現在很難確定哪些股票會在岸田當政下走高。此外，日經225指數重組引發的賣壓將高達約5,000億日圓（45億美元）。

電子零組件製造商村田製作所（Murata Manufacturing）、機器人公司Keyence和遊戲公司任天堂將自下個月起納入日經指數，取代Sky Perfect JSAT Holdings、Toyo Seikan Group Holdings和 Nisshinbo Holdings。

Sky Perfect晨收跌0.70%，Toyo Seikan跌1.98%，Nisshinbo跌1.83%。

科技大廠表現仍然疲弱，東京威力科創跌2.29%，軟銀集團跌1.95%。

受河野太郎敗選影響，可再生能源公司Renova跌0.76%，West Holdings跌3.34%。市場普遍認為河野太郎勝出較有利於可再生能源業和數位化概念股。

東證一部33大類股中，以鐵道股漲最多，日本政府將在今日晚些時候解除新冠疫情的緊急事態宣言，市場看好旅遊需求升高。

東日本旅客鐵道漲逾4%，西日本旅客鐵道漲逾3%，東海旅客鐵道漲2.5%。