台股加權指數30日迎反彈，惟權王台積電（2330）開平盤580元，盤中股價維持於平盤附近震盪，表現稍嫌平淡。不過，電子股「老大哥」股價退一步，反倒「讓出空間」使資金轉進中小型電子股，首利（1471）、順德（2351）逼近漲停價，漢磊（3707）、世界（5347）也勁揚3～4％，電子小兵「海闊天空」、大展反撲氣勢。

美股四大指數29日漲跌互見，道瓊、標普500指數小漲，惟與台股高度相關的那斯達克、費半指數則是續黑。

晶圓代工龍頭台積電ADR開高走低，儘管盤中奮力限縮跌幅，收盤仍小跌0.25％；反觀台股，台積電近期股價也表現疲弱，自6日631元的前高一路回檔，跌幅已達8.08％，近期更是苦吞日K連三黑，再探8月24日以來新低。

不過，「老大哥」台積電股價表現疲軟，也帶動資金持續轉入盤面其他中小型電子股，包括首利盤中股價逼近漲停，已創近兩個月新高；半導體族群中，則有順德、統懋、創意、漢磊、世界、辛耘等，強漲逾3％。

法人指出，美股在10年期美債殖利率震盪、美元延續漲勢衝擊下，預期高科技類股壓力將較重、本益比面臨修正的壓力較大；尤其台積電等大型權值股更是「首當其衝」，預期該利空恐將持續發酵一段期間。