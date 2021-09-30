黨員熱情與朱立倫合影。（周麗蘭攝）

朱立倫表示，當選至今5天，民進黨已經「凍未條了」、很緊張，用各種方式全力修理朱立倫，「沒關係、盡量」，朱立倫、國民黨沒在怕。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善表示，國民黨必須年輕化，希望大家設法讓兒子、孫子認同，國民黨是正道、理性的組織，未來親美、親中都有廣闊空間，能左右逢源。（周麗蘭攝）

嗆民進黨追殺「盡量修理沒關係」 朱立倫：國民黨沒在怕啦！

國民黨主席當選人朱立倫今（30日）展開謝票行程，第一站到得票率最高的雲林縣。他表示，當選至今5天，民進黨已經「凍未條了」、很緊張，用各種方式全力修理朱立倫，「沒關係、盡量」，朱立倫、國民黨沒在怕。

朱立倫在雲林縣拿到67.31％得票率，是全台各縣市最高，縣長張麗善也是第一個跳出來力挺朱立倫的縣市首長。

朱立倫在雲林縣黨部舉辦的謝票行程場面隆重，包括縣長張麗善、縣議長沈宗隆、立委林文瑞、前縣長許文志、前議長蘇金煌、歐明憲、斗六市長林聖爵、縣議會國民黨總召林建鴻都出席。

張麗善表示，國民黨必須年輕化，希望大家設法讓兒子、孫子認同，國民黨是正道、理性的組織，未來親美、親中都有廣闊空間，能左右逢源。

縣議會議長沈宗隆表示，很久沒有看到這麼熱烈的場面，朱立倫在雲林縣拿到67.31％太不簡單，今天（30日）難能可貴的看到前縣長許文志、前議長蘇金煌、歐明憲、前台南市議會議長李全教出席，相信稍遠離國民黨的人都會慢慢回來，朱立倫責任重大，明年的選舉如果團結，一定會比上次更好，2024一定要重返執政。

朱立倫表示，當選至今民進黨用各種方式修理他，對岸習近平發賀電給他，他回覆，這對兩岸的關係一定是正面的，兩岸關係未來能夠透過國民黨交流、和平， 但民進黨不這麼想，每天反中、抗中、挑釁、對抗、「要相刣」（台語），要讓農產品賣不出去，這是什麼款的政府，標準的「害台灣」。

朱立倫說，民進黨看到美國、日本、新加坡、澳洲發賀電，卻批評國民黨怎麼可以公開講，「人家是公開的，他們是嫉妒還是羨慕？」國民黨受到國際重視是好事，日本自民黨黨魁選舉，岸田文雄將成為新首相，他也是第一時間向他恭喜，國民黨在國際社會、兩岸關係愈來愈強、愈受重視是好事情。

他呼籲，現在要很認真把失聯黨員找回來，這一次只有37萬人可以投票，國民黨不只這樣而已，希望大家用動員力、號召力把失聯的、新的、年輕的黨員都拜託加入國民黨，讓國民黨員可以符合社會年齡、社會結構，這是重要目標。

媒體詢問他副主席人事如何安排？他表示，目前還在謝票行程，還沒有討論任何人事問題。