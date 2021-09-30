女星劉香慈和主播劉方慈是著名的姊妹花，姐姐劉香慈在電視劇《新兵日記》飾演魔鬼女士官，她以開朗活潑又健康的外型，晉升為新一代的軍中情人，讓劉香慈擁有「最美士官長」的稱號，而劉方慈主播形象專業、外型甜美，是知名的美女主播代表，姊妹日前則現身台灣戲曲中心欣賞表演，雙姝還大方零偽裝、在表演廳前大玩自拍，姊妹情深羨煞眾人。

照片中，劉香慈和劉方慈身穿洋裝以及T恤、牛仔褲入鏡，兩人穿搭相當輕鬆、隨興，姐妹零偽裝現身台灣戲曲中心欣賞表演，感情極好的姐妹倆大玩自拍外，也不忘互相替對方拍照，毫無女神包袱的劉香慈，無懼強風把頭髮吹亂，便童心未泯的和妹妹玩借位自拍，劉方慈則是大方以閉眼、仰頭姿勢入鏡，姐妹合體的照片相當逗趣。

劉香慈還發文虧劉方慈「拍照都躲我後面」，不過劉方慈則正經回應姐姐，她留言分享觀後心得：「Turning table的觀（聽）劇體驗，真的很特別！」姐妹好感情溢於言表，網友也大讚：「超喜歡妳們姐妹的，加油」、「好像學生妹喔！」、「久違的姐妹同框」、「好樣滴～劉氏雙慈」。

劉香慈和劉方慈的姐妹感情相當融洽，劉香慈在2020年3月為藥廠高層老公產下第二胎時，她的美女主播妹妹劉方慈就也現身產房、陪姐姐生產，手足情深更是讓外界羨慕不已。