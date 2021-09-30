退輔會主委馮世寬過去擔任國防部長時，曾霸氣給自己打「超過100分」的分數，隨後於立法院施政總質詢時，時任立委的盧秀燕並以「100分部長」稱呼馮世寬。今（30）日在立法院接受質詢時，馮世寬則坦言自己在擔任退輔會主委這段期間「不夠努力、做得不好」。

國民黨立委陳以信質詢時提到，3月馮世寬就曾針對榮民就醫、就養、就學、就業等問題說要檢討改進，但如今再把數據拿出來看，除就業安置是成長的，其他包括就醫、就養、就學比率都是下降。

馮世寬先是解釋，住院人數減少，可以找一個名目，也就是說健康人數增加了，且每個榮民之家也都有增設心電圖、超音波等，可減少榮民奔波到醫院就醫。對此，陳以信再提出質疑，並指榮民醫院的醫療照顧品質下降。

馮世寬隨即改口說，「你講的都對、都好，我也都承認，可不可以請你允許我，我已經承認我兩年都不努力，那麼從今天開始，再繼續努力可以嗎？」

陳以信也表示，這是結構問題，希望兩周內可以拿到檢討報告，看要怎麼解決這些問題。馮世寬則回，也想知道這些結構資料從哪裡來，請委員提供，「這兩年做得不好，請委員多多包涵」。