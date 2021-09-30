蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮。（葉書宏攝）

蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政部次長花敬群、新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮，蔡總統致詞時特別提到，侯市長也在場，可以感受到侯對社宅的重視，希望地方政府可以跟中央持續攜手合作，一起來回應社會的期待。

蔡總統強調，推動社會住宅，是落實居住正義的關鍵措施；政府設下了8年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合作，強化推動社會住宅的量能，用更穩定的速度完成設定目標，一起回應社會的期待。

蔡總統指出，這兩處社會住宅，未來都規畫要取得綠建築標章、智慧建築標章、以及耐震設計標章，相信可以為民眾，提供兼具生態環保、智慧便利、以及安全健康的優質居住空間；2處動工也展現了住都中心落實社會住宅政策的效率和量能。住都中心的網站，不是在招標就是在決標，真的是緊鑼密鼓、加速進行中。

總統也特別肯定內政部、以及次長花敬群帶領的住都中心，「他們經常被我盯進度，而且盯得很緊，應該壓力是很大」，她要再次感謝所有同仁的辛苦。

蔡總統指出，實現居住正義，是非常重要的施政目標，也用多元的政策措施，來逐步落實。包括「實價登錄2.0」以及「房地合一稅2.0」，都已經在今年7月上路。透過讓房價更公開透明，並且對短期持有買賣加重課稅，可以抑制炒作，維持房價平穩。

總統強調，推動社會住宅也是落實居住正義的關鍵措施。從她上一個任期，就積極推動修法工作，並且設置住都中心。完成這些基礎工作，就可以用更快速，更有效率的方式，推動社會住宅。

此外，設下了8年20萬戶的目標，從2017年開始，分兩階段來進行，包括興建12萬戶社會住宅，以及推動8萬戶包租代管；在直接興建的部分，已完工、施工中及決標待開工戶數，在第一階段已經達到了4萬戶，且已在去年底如期達標。接下來第二階段，要完成剩下的8萬戶，也開始啟動。

內政部已經全面盤點所有適合興辦社會住宅的土地，再邀集住都中心和地方政府，共同進行分工；第二階段8萬戶，規畫由住都中心負責興辦6.8萬戶，地方政府1.2萬戶。她要請內政部全力協助住都中心，加緊腳步，完成這項任務。最後，蔡總統期待今天動土的兩處社宅工程順利圓滿，如期、如質完工，「我們一起努力」。