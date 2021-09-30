樂天女孩陳伊（伊伊），甜美外型加上有一對招牌虎牙，讓她圈粉無數，短短時間instagram超過51萬人關注，更被球迷封為「甜心虎牙」，常在社群網站分享日常的她，昨天（29）日曬出一系列性感辣照，只見她的傲人美胸直接彈出，立刻引起網友熱烈討論。

伊伊從不吝嗇秀岀火辣身材，只見她在instagram貼出一系列養眼照片，只見她穿著牛仔吊帶褲，外加一件白色低胸深U小背心，一對傲人的雄偉車頭燈幾乎要彈出，此外，她側身趴在沙發上，視覺上立刻呈現出「邪惡視角」，傲人雙峰直接擠出一條深溝，讓人看的是血脈賁張，加上對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，讓所有人看的都直呼要戀愛了。

此外，伊伊也不忘喊話：「我十拿九穩，就差你一吻」，讓網友暴動紛紛留言：「性感路線，送上我的這一吻」、「可愛小性感，能和你一起，便是十全十美」、「那個吻太多人想要了吧」、「好正又好辣，我看了都要噴鼻血」、「我愛你勝過這個世界上的一切」、「温柔的笑顔太可愛了，我要準備親囉」，這一篇PO文也吸引將近萬人按讚。

伊伊日前在家中窗邊開心自拍，不僅傲人雙峰幾乎快要撐爆背心，甚至比自己的臉還要大，此外，中間開個小洞更讓深邃事業線藏不住，直接大方出來見客，超惹火畫面曝光後，連她自己都忍不住直呼「這角度」。