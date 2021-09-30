大陸《環球時報》9月30日報導，五眼聯盟曾對中國設置情報陷阱」——《澳洲人報》29日以此為題的「獨家報導」稱，美國、英國、澳洲三國外長今年1月初通過電話討論新冠疫情起源問題時，「五眼聯盟」情報人員故意打開反截聽後門，引誘中國情報員截聽，進而觀察中方反應。報導沒有說明該「計畫」是否成功。值得注意的是，該報導的作者夏里·馬克森是澳洲媒體中著名的「反華鼓吹手」，她多次撰寫有關「新冠病毒源於武漢實驗室」的「獨家報導」，其「謊言」多次被當事人「打臉」。

《澳洲人報》報導稱，美國時任國務卿蓬佩奧、英國時任外交大臣拉布和澳外交部部長佩恩在今年1月初一場通話中，討論了一則情報：「「武漢病毒研究所多名科學家在2019年11月感染新冠病毒。「報導稱，該情報早就在「五眼聯盟」內部分享，此次通話的問題是討論是否將其公開。會上討論的相關「情報」還包括將中國軍隊與武漢病毒研究所聯繫起來的資訊，甚至稱該實驗室「一直在進行祕密軍事項目」。

報導稱，在這場複雜的情報行動中，「五眼聯盟」的電話本該是機密的，但這次通話故意在公開線路進行，「因為中國人可能會竊聽電話」。報導引述一名不具名高級官員的話稱，「讓他們（中國）聽，讓他們知道你知道了（情報），然後看看他們的反應」。另一名不具名官員稱，任何擁有相關截聽能力的人，尤其是中國的情報機構，都應該知道當時蓬佩奧、拉布和佩恩的通話。

報導稱，拉布和佩恩都支持解密相關情報，一名高級官員稱「自由世界期望美國帶頭，拒絕（向中國）叩頭」，但「美國情報界部分人士不同意」解密情報，擔心這會危及情報界拿到這些情報的來源和方法。在通話後不到兩周，即今年1月15日，情報被解密。「部長們本來預計這些情報將產生巨大影響，改變關於大流行源頭的說法，並指出武漢病毒研究所可能是疫情源頭。他們期待這一爆炸性說法會引起重大反應。」

但沒想到，1月6日美國國會山發生騷亂，引發國際震動，「這些情報最終在媒體很少關注的情況下發布，五眼聯盟的高級成員普遍感到失望。它在很大程度上被國會山騷亂和川普聲稱的選舉舞弊所掩蓋。」

《澳洲人報》稱，這些情報的解密也是拜登今年5月要求情報機構就新冠溯源問題進行新調查的關鍵催化劑。但新調查沒有給出明確結論。