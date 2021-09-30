新冠肺炎不僅對肺部帶來極大的衝擊，據統計，逾半數新冠肺炎病患出院後，包含肺部、心血管、神經肌肉骨骼系統、心理認知都可能出現後遺症。70歲的周先生今年5月染疫住院，右手掌發紫、出現黑色壞疽，診斷為少見的「上肢動脈栓塞」，住了3周的加護病房終於順利清除血栓，在經過近30次的復健治療後，不僅免於截肢，右手活動力也逐漸恢復5成。

周先生今年5月下旬感染新冠肺炎，因為呼吸急促而住院治療，醫師發現右手掌泛白、發紫，3隻手指甚至出現黑色壞疽，診斷為上肢動脈栓塞。北醫附醫內科部主任暨心臟內科醫師黃群耀表示，動脈栓塞發生在上肢的情況相當少見，除了四肢麻木、皮膚蒼白、疼痛，還可能導致肢端壞死；如果不及時清除血栓，恐怕需要截肢。

新冠肺炎會攻擊全身器官，心血管也不例外，但在北醫附醫收治的患者中，僅周先生1位出現動脈血栓，黃群耀說明，新冠肺炎併發的血栓和一般血栓不同，屬於瀰漫性血栓，如同爛泥布滿整條血管；如果單純以抗凝血劑治療，只是把這坨爛泥從上游打到下游，可能反而產生遠端栓塞，因此醫療團隊利用微導管放置血栓溶解藥物，反覆進行好幾次，經歷3個禮拜才終於將血栓清除乾淨。

儘管順利清除了血栓，但周先生的右手外觀和功能都大受影響，食指、中指、無名指因為血栓瀰漫出現壞疽，右手掌雖然可以活動，但手部總是微微顫抖。北醫附醫復健醫學部醫師林昀毅說明，一般情況下多半會建議直接截肢，但周先生的血栓已經及時清除，經整形外科評估，指尖的壞疽會逐漸脫落，因此展開了復健治療。

周先生順利打通血管後，復健團隊隨即介入，林昀毅說明，除了手部復健外，周先生的心肺功能僅剩正常的3分之1，復健團隊在病人還在住院時，先透過視訊及床邊指導，協助周先生復健運動，出院後則持續每周2到3次回診復健，包括心肺功能、右手手指關節活動度、雙手肌力等。針對新冠肺炎康復後的復健治療，目前健保給付涵蓋6個循環、每個循環6次，總共36次的療程。

周先生回想7月底剛出院時，要爬樓梯回到五樓的住家，才爬一層樓就氣喘吁吁，每次回診根本走不到捷運站，只能搭計程車到醫院；經過2個月的心肺復健訓練，心肺功能提升近4成。原本一度面臨手指截肢的右手，在持續復健之下已恢復5成功能，林昀毅樂觀表示，未來右手外觀和活動力都可望完全恢復。

為照顧病人染疫後可能出現肺部、心血管、神經肌肉骨骼系統、心理認知方面等後遺症，北醫附醫啟動「全人照護」，整合相關科別診療及追蹤，依照病人的狀況提供身心靈全方位照護。北醫附醫副院長張君照表示，今年5月10至9月27日，北醫附醫總共收治132名的新冠確診患者，其中14名患者因為高齡或其他共病而病逝，其餘病人經過醫護團隊全力治療後出院，並持續接受治療追蹤。