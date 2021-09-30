「清林散昶」領銜人團主張與北市議員鍾小平的罷免立委林昶佐團隊，第2階段先合作使用同一版本細明體格式的連署書，先讓共同目標「罷昶」順利成案。（張穎齊攝）

罷免立委林昶佐團體鬧雙胞，分別為北市議員鍾小平發起與在地青年「清林散昶」所發起，「清林散昶」30日舉行記者會主張集中火力，2團隊在第2階段門檻先合作使用同一版本的連署書，以利成案，另外也期盼年底4項公投綁「罷昶」，並呼籲國民黨準主席朱立倫全力支持罷昶及「刪Q」罷免立委陳柏惟。

「清林散昶」領銜人團有北市萬華區菜園里前里長周世雄、在地青年姚冠均、二二八國家紀念館首任館長廖繼斌，他們聯合聲明，罷昶團體第1階段鬧雙胞以來，始終認為應由公民團體來主導，避免由鍾小平主導，而激起政治對立，模糊罷免的本質。

「清林散昶」說，罷免第2階段有效連署書門檻為公民數10％，即24474份有效連署書，依其他罷免案經驗，若剔除不合格的連署書比率，則應準備3萬至3萬5000份連署書，成案機率較高。

「清林散昶」指出，但8月26日至選會領取書表格時，發現中選會將2個罷免團體表格，分為2種不同表格，一方為細明體，一方為標楷體，且規定2種連署表格互不援用，無法合併計算為有效連署書，令人擔心，因此他們主張2個團隊第2階段先合作使用同一版本細明體格式的連署書，先讓共同目標「罷昶」順利成案。

針對目前情勢較聚焦刪Q，周世雄表示，有信心、不擔心，罷昶是二階，刪Q是三階，朱立倫上任已說要集中火力刪Q跟罷昶，這2天PTT上也看到林昶佐說「把我換掉對台灣社會有意義嗎？」沒錯，大家都覺得這是今年最有意義的事。

姚冠均痛批，陳柏惟最近不斷刷聲量，在立院橫衝直撞堅持用母語台語，但台灣最早的母語是原住民話吧？台語在大陸可是河洛話，那客家人、苗栗國要獨立嗎？另外林昶佐繼續神隱、經營農場社團，在高端通過緊急授權使用（EUA）、3＋11萬華被當破口時，晚上冷清的萬大路，那時民眾每年花那麼多錢養的林昶佐在做什麼？勸林可包回家睡覺了。

廖繼斌也提到，林昶佐如今能飛黃騰達，始作俑者就是現任二二八事件基金會執行長楊振隆，力推林擔任基金會的董事，讓林有機會可以對外吹噓跟二二八事件有深厚連結，但楊曾是在全班同學前砍死班導師的人。

廖繼斌說，行政院長蘇貞昌說過「當著人家面把小孩的頭砍下是天地不容」，但蘇現在卻還力保這種人，呼籲朱立倫要找時代力量立委王婉諭、民眾黨主席柯文哲及民進黨有良心的人，馬上質詢蘇解決楊。

廖繼斌強調，今年12月18日4項公投，希望也能看到林昶佐被罷免、楊振隆下台，這樣才能徹底解決台灣不能和諧的紛爭。