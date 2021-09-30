明天是「世界咖啡日」，為推廣咖啡並促進市場活絡，新北市農業局除定期將「新北希望市集」與咖啡結合，2019年起也與咖啡業者「咖啡爽團隊」合作辦理咖啡爽節，展售各式農產品和手沖咖啡，不過受疫情影響，每年11月間舉辦的咖啡爽節，今年是否如期舉辦？農業局說，還在觀望中，會隨著疫情狀況滾動式調整。

農業局表示，新北雖然非國內咖啡主要產地，但在中和橫路里有個在地生產且曾於台灣咖啡生豆示範賽杯測獲得佳績的「橫鹿咖啡」，橫鹿咖啡除了販售在地精品咖啡豆外，也籌備咖啡推廣教育及觀光採果，更結合周邊美景來行銷橫路里。

農業局另也透過異業結盟方式辦理「新北希望市集」，與「咖啡爽團隊」合作，共同推廣咖啡產業，其中「咖啡爽節」的主辦人劉政先生原本從事電子業，為了照顧親人而退出熟悉的職場，憑藉著對咖啡的熱情，與多位行動咖啡師組成「咖啡爽團隊」，為了精進技術並推廣優質咖啡，更曾遠渡重洋至喜馬拉雅山區，與當地民眾交流技術，並在聖母峰山腳下成立全世界最高的咖啡烘焙屋，目前經常與各地行動咖啡師交流、互相學習外，更常受邀講授咖啡烘焙技術。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，市府積極協助拓展農產銷售通路，近幾年農業局輔導農會及農民協會辦理「新北希望市集」，目前共有19處據點，於林口三井Outlet設點，也嘗試無人販賣機形式，並與「咖啡爽團隊」合作辦理咖啡爽節，讓市集朝向多元發展增加來客量及消費意願。