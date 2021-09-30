新北市為推動全民防災重要政策於110年9月28日及29日在本市消防局辦理第8期防災士培訓，包括新北市防災(韌性)社區人員及各區公所負責災害防救工作人員等參與受訓。新北市政府對於防災培訓工作在疫情期間下，配合中央疫情指揮中心規定之防疫措施，在室內額定人數以下進行授課，本次是今年度的第1場次培訓課程。

新北市為辦理第8期防災士培訓，包括新北市防災、社區人員及各區公所負責災害防救工作人員等參與受訓。(新北消防局提供)

新北市為辦理第8期防災士培訓，包括新北市防災、社區人員及各區公所負責災害防救工作人員等參與受訓。(新北消防局提供)

新北市自107年起至109年底共計已培訓1341名防災士，而新北市所轄29個行政區中，共計有1032個里，透過基層協助推動新北市社區、鄰里災害防救工作，對於新北市防救災能量提升有相當大助益，里里如果都有2名防災士協助推動防救災工作，則至少需要培訓2064名防災士，所以新北市持續積極辦理防災士培訓課程，在政府防救災資源有限情況下，積極推廣「防災士」制度及深化民眾自助互助觀念、培養自主防救災能力，相當重要。

新北市為辦理第8期防災士培訓，包括新北市防災、社區人員及各區公所負責災害防救工作人員等參與受訓。(新北消防局提供)

消防局黃局長德清也特別表示，完成2天訓練課程及測驗合格後的學員，在取得防災士認證後，就可以成為在地防災工作推動的主要骨幹，也是擔任公部門與社區溝通的重要橋梁；同時協助政府或防救災團體在社區辦理防救災宣導、救助，或自主推動防救災工作。另外黃局長也特別強調，防災士平時也可協助社區或工作場所防災整備工作；災時第一時間取得政府預警資料，協助民眾採取應變及執行災後復原重建工作。新北市積極培育基層防救災人才，強化民眾防救災知能及自助互助能力，期以帶動民眾自主參與防災工作風氣，進而達到全民防災之目標，並與政府合作推動各項防災工作，厚植新北防災力，共同打造安居「厚」新北。