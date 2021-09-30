台灣與索馬利蘭共和國醫療合作協定 行政院准了 12:172021/09/30 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日行政院院會會後記者會 (行政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人羅秉成今日於行政院會會後記者會表示，有關外交部函送「中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府醫療合作協定」，行政院長蘇貞昌今日已於院會裁示復准備查，並函請總統府祕書長查照轉陳。 四強聯手 台灣之星擴大布局智慧農業 大陸秀釋迦病蟲照 農委會未收到 #台灣 #索馬利蘭 #共和國 #醫療合作 #協定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸擬上調 工業用電價格 04:102021/09/30 財經要聞 美歐貿易會談 深化經貿與半導體供應鏈合作 09:142021/09/30 國際 美學者：台灣重要性成共識 岸田文雄對陸不會軟化 09:412021/09/30 國際 質疑處理不公 藍嗆周五不會安靜 04:102021/09/30 焦點要聞 搶電動車商機 工研院布局台南 04:102021/09/30 地方新聞 與方文山合作走紅 29歲女星卻因一個微笑送命 09:592021/09/30 娛樂 打造新三峽藍 產官學號召復育大菁 04:102021/09/30 地方新聞 對外關係 岸田文雄仍會謹慎行事 04:102021/09/30 話題觀察 KIA舉辦全國技能競賽 建立產訓合作培養專業人才 10:032021/09/30 汽車情報-汽車新聞 台北國際夏季暨秋季聯合旅展 新北推無障礙旅遊 11:462021/09/30 生活 社宅＋長照 樹林擬打造複合專區 04:102021/09/30 地方新聞 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 - 政治 兩岸若發生戰爭最新民調 趙少康看破泛綠想法 - 政治 陳柏惟罷免案會過嗎 顏寬恒爆地方最新戰況 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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