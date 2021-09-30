台東體中教練連文生獲世界跆拳道9段認證。（蔡旻妤攝）

國立台東大學附屬體育高級中學跆拳道教練連文生日前獲世界跆拳道聯盟總會（WTF）最高9段認證，成為花東第一人。他說，65歲略顯太晚，盼能為台東體中培育出更多優秀選手。據了解，他曾榮獲9面國光獎牌，培育出陳怡安、朱木炎等跆拳高手。

連文生說，為了考取世界認證，他利用了3年的時間寫論文及苦讀及練習英文，努力終於有了成果，一圓最高9段認證的夢想。他指出，跆拳道7段前只需在國內升段，然而8段、9段就必須親自到韓國認證，欲取得9段認證，必須要有8段8年的資歷，經過論文和3個形的術科實打，全數通過才能取得。原本2年前就要前往韓國，因疫情延至今年，但他從未放棄。

連文生指出，台灣跆拳道的引入是在已故總統蔣經國擔任國防部長時，見到南韓的「白馬部隊」在韓戰爆發時，展現跆拳道高超的威力，不須刀槍就讓敵軍吃足苦頭，因而引進作為國軍必學武術之一，「當時只要練過跆拳道，退伍後還得被派出所造冊列管」。

據了解，連文生曾擔任國家奧運培訓隊、歷年亞洲盃、世界盃國家代表隊教練、亞、世青國家代表隊總教練、國軍跆拳道代表隊總教練等，榮獲9面國光獎牌，培育出陳怡安、朱木炎等跆拳好手。此次獲得世界級認證，他卻謙虛表示「65歲才拿到9段已經算晚了」，不過，老當益壯，經驗更豐富，「哪裡有需要，就會繼續教授跆拳道」，希望日後再為台東體中培育出更多優秀選手。