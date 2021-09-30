前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，民進黨秘書長林錫耀、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純，都已經表態挺陳柏惟。對此，前民進黨立委郭正亮分析，那一區偏藍，動員的效果可能是倒過來的。

郭正亮29日在中天電視《正常發輝》節目中指出，10月23日等於是朱立倫的第一戰，陳柏惟的選區是偏藍的，顏家也已經表態，江啟臣已經要去進駐，已經是這種態勢！民進黨林錫耀、蔡其昌都已經表態，蔡英文可能要到最後一周才會表態。

另外，他進一步認為，中正萬華罷免案連署很可能也會成案，會變成10月23日是罷免陳柏惟，中正萬華可能是11月底，12月18又有四項公投，連三戰，民進黨一定會有危機意識，最後一定理解為骨牌效應。

郭正亮披露，台中的民進黨立委譬如張廖萬堅、黃國書、何欣純，大部分都去站台過，但那一區偏藍，動員結果效果可能是倒過來的。就跟罷免黃捷一樣，鳳山是偏綠的，兩邊都動員，黃捷就贏了。