緯創(3231)旗下緯創醫學攜手高榮屏東分院優質醫療服務，將遠距醫療普及於屏東偏鄉。透過遠距方式體現醫學中心級醫療服務，落實台灣分級醫療制度，減少醫療資源浪費，以及民眾就醫時間與經濟成本，打破地理距離限制，打造衛生室即醫院之偏鄉照護精神。

在屏東縣政府衛生局大力支持下，緯創醫學攜手高榮屏東分院優質醫療服務，將遠距醫療普及於地處台灣最美海岸線的旭海衛生室，冀望散播醫療照護於台灣各個角落。

位於屏東旭海村的阿朗壹古道有台灣最美麗且列為原始遺跡的古道美稱。阿朗壹古道保留豐富自然生態與景觀，海岸線也是目前台灣少數仍未有公路及鐵路開通的地區。今年適逢旭海觀音鼻自然保護區成立10周年，為落實醫療資源均衡普及、讓偏鄉居民在地安老的願景，緯創醫學再次從北台灣總部傳送創新醫療科技種子至南台灣屏東。

屏東縣牡丹鄉旭海村緊鄰太平洋，藉由遠距醫療服務平台，村民就近使用醫療設備進行遠距會診及遠距處置。行動醫療箱中的無線超音波、五官鏡、心電圖與電子聽診器，讓旭海衛生室醫師可就地進行疾病檢傷分類與輔助診斷病患，將病患資料即時傳輸至高雄榮民總醫院醫療體系，同步會診高榮醫學中心專科醫師，透過遠距方式體現醫學中心級醫療服務，落實台灣分級醫療制度，減少醫療資源浪費，以及民眾就醫時間與經濟成本，打破地理距離限制，打造衛生室即醫院之偏鄉照護精神。