印度一名工人日前因為太過疲累，直接睡死在床上，期間隱隱約約覺得身體有些疼痛，但他沒有多想，以為只是遭到貓咪抓傷，直到室友在他身旁發現一枚彈殼，才驚覺事情不單純！

綜合外媒報導，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）一名35歲的電線工Nemi Chand，本月16日因為太過疲累，躺在床上呼呼大睡，睡夢中他感到輕微疼痛，當下認為是被貓咪抓傷，因此沒有加以理會，就這樣和其他3名室友睡在同一間房裡。

沒想到7個小時過後，室友卻在Nemi Chand的身旁發現一枚彈殼，他這才驚覺可能不是單純的貓咪抓傷，而是槍傷，隨即前往醫院檢查。果然X光顯示，Nemi Chand確實中槍，且子彈位置落在肋骨下方，萬幸的是，子彈巧妙避開所有器官，沒有造成難以挽回的傷害。

Nemi Chand隔天便被安排手術，將子彈取出，目前正在康復中。不過警方獲報後絲毫不敢大意，整起案件朝謀殺未遂偵查。

事實上，Nemi Chand並非第一個受到槍傷當下沒感覺的人，本月1日，美國密西根州就有一名男子在家中睡覺，睡到一半被髖部的疼痛感驚醒，所幸送醫後沒有大礙，但警方在男子住家外發現一枚彈殼，確定兇嫌是從屋外開槍，目前全案正在調查當中。