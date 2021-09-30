彰化男酒後開車衝撞妻 她遭擊飛跪地痛哭：拜託救我

真的太狠心，34歲蔡男今年7月30日傍晚下班時段，酒後開車前往彰南路，見韓姓妻子騎車停等紅綠燈，竟公然無視家暴令開車尾隨後蓄意開車衝撞，還下車對韓女掐頸、拿尖石劃傷臉，惡劣行徑連路人都看不下去報警送辦，彰檢偵結後依殺人未遂罪起訴蔡男。

蔡男與韓女結婚七年，育有2名子女，去年6、7月間因家暴，韓女向彰化地院聲請家暴令，法官裁定蔡男不得對韓女及子女騷擾、脅迫，且需遠離韓女工作場所至少100公尺。

男子酒後竟光天化日開車逆向追妻子騎乘機車，甚至以時速100公里告訴追撞妻子，公然違反家暴令，現場一片混亂。（資料照）

起訴書指出，當天蔡男吃完燒酒雞後違反保護令，無視下班時段高速追逐恐造成公眾往來危險，竟開車逼近韓女、欲迫使韓女停車，甚至公然在彰南路、彰興路口逆向行駛攔車，隨即持棍棒下車準備毆打韓女，韓女嚇得加速騎車逃離，蔡男又跳上車追趕。

男子酒後竟光天化日開車逆向追妻子，甚至以時速100公里告訴追撞妻子，公然違反家暴令，現場一片混亂。（資料照）

蔡男見韓女快速向前，一路危險變換車道追趕，最後甚至萌生殺意，一路加速到時速100公里追趕，並直接駛入機車道衝撞韓女及機車，韓女當場人車倒地，翻滾滑行被撞飛到路邊，放聲尖叫哭泣，驚恐之際不斷向路人及路旁住戶哭喊，「拜託，快救我！」

已殺紅眼的蔡男下車後仍無罷手之意，先是衝向韓女徒手掐頸，不斷毆打其臉部、頭部，猛踹其腹部，最後拉扯韓女頭髮拖行，以閩南語口出「妳臉顧那麼漂亮要幹嘛」並持尖銳石頭刮傷左額頭，再以指甲抓傷韓女臉頰，讓全身已經傷痕累累的韓女，顏面多處擦傷、鼻青臉腫；直到員警獲報到場才制止其惡行。

蔡男到案後抽血檢驗酒精濃度高達110mg／dl，超過法定標準，竟還辯稱是不小心撞到妻子，辯護律師並指蔡男有憂鬱症意圖掩飾犯行，均不被檢方採信。

檢方偵結，認定蔡男有殺人未遂、重傷害未遂及違反保護令，對妻子施以掐頸、重拳、重踹及扯頭髮等，種種激烈、殘忍暴行，報復其離家一年多來的怨恨，犯後飾詞否認殺人故意與傷害犯行，認其犯後態度極不足取，具體建議法院應求處執行12年徒刑。目前蔡男仍由彰化地院裁定繼續羈押中。

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