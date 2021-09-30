籃籃及阿樂為了衝浪先在沙灘上進行瑜家暖身，姣好身材讓眾人驚呼連連。（民視提供）

《綜藝新時代》帶來賓余思達及阿樂去宜蘭衝浪。（民視提供）

阿翔埋在沙灘裡，讓眾人玩矇眼爆西瓜遊戲。（民視提供）

浩角翔起、籃籃主持的《綜藝新時代》本周五帶藝人余思達和阿樂到宜蘭頭城衝浪，節目一開場就有3大突破，首先是籃籃大解放，穿上比基尼大秀好身材，扭腰擺臀加上一身薄紗，喊話要閃爆觀眾眼球；阿樂則是穿上戰袍在沙灘上旋轉跳躍，火辣的身材讓現場驚呼連連；宜蘭人的余思達則帶大家體驗他的生活日常，空閒時間就拿著衝浪板往海邊跑，讓大家羨慕不已。

不過開場獨缺阿翔1人，原來阿翔被埋在沙堆中，浩子見狀則玩心大起，提議要在海邊玩「矇眼破西瓜」，直接把西瓜放在阿翔旁邊，讓阿翔驚聲尖叫，而拿起球棒戴好眼罩的阿樂，手起棒落瞄準的卻是阿翔的頭，當場笑翻眾人。

玩完遊戲後為了衝浪做準備，一行人在海邊做瑜珈暖身，擁有姣好身材的阿樂跟著瑜珈老師吉鵝開始練習，趴跪在海灘上的姿勢太撩人，再加上身體凹凸有致的曲線，讓現場的男性紛紛戴上了墨鏡大喊：誰受的了阿！」

暖身後就帶大家正式學習衝浪，職人Fendi老師先在沙灘上講解完基本衝浪的概念和動作後就帶大家下水去了，首次衝浪就表現亮眼的阿樂得意模仿浩翔招牌動作嗆聲說：「不用去夏威夷我也會啦！」接著是平衡感很好的阿翔，第一次上板就成功，過程也不忘擺出帥氣的姿勢，反觀浩子一上板就沒踩穩，最後往海裡跳，讓眾人驚呼問：「浩子剛剛是不是沒有在學習？」

節目最後衝浪職人Fendi老師送給籃籃及阿樂衝浪專用的比基尼，兩人大方在海邊走秀，沒想到籃籃穿的款式太保守，被大家笑像剛剛洗澡的大媽，彰化人的阿樂則被誇讚是「彰化之光」，性感爆乳模樣讓現場驚呼連連。《綜藝新時代》每周五晚10點15分在民視播出，每周日下午1點在八大綜合台播出。