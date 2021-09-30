國家圖書館漢學研究中心自1981年成立至今年9月正式跨入40年，今天舉辦慶祝大會中並安排「大觀玄覽─宋史研究資料典藏專區」啟用儀式，專區中有來自國際知名宋史研究學者、台大歷史系退休教授王德毅捐贈的6萬餘冊藏書。

國圖今天舉行「漢學研究中心成立40周年慶祝大會」，並安排「大觀玄覽─宋史研究資料典藏專區」啟用儀式，由教育部次長林騰蛟、國圖曾淑賢館長偕同捐贈者王德毅的夫人孫國瑞、黃寬重教授及梁庚堯教授共同揭牌，藉以表達對學者護持典籍和無私捐獻的敬意。

這次主要捐贈來自王德毅，他是江蘇省豐縣人，少年成長於戰亂之中，以流亡學生身分來台後入台大歷史系完成學業，畢業後曾國圖北溝辦公室特藏組任職。

曾淑賢說，王德毅治史嚴謹、專注於宋史，以研究、教學為終身之志，退休後仍然固守自己的崗位，除研究教學、編書、購書外別無特殊嗜好，一生作育英才無數，且長期投入歷史人物年譜、傳記資料、別名字索引的編輯出版，深獲全球漢學領域尊重。

國圖表示，王德毅本次捐贈的個人藏書超過6萬餘冊，且大多書寫筆記與註記，應係編輯索引，並作為研究之筆記，饒富特色。除了圖書捐贈、目錄櫃、編印索引工具印章與卡片、1960年代後出廠之利百代謄寫版，先生還保存50年來與國內外歷史領域重要研究學者如姚從吾教授、方豪、楊家駱、趙鐵寒、劉子健、斯波義信等人往來書信，筆耕不墜。

曾淑賢曾於月前拜訪王德毅伉儷，當時王神采奕奕帶領同仁瀏覽其收藏。會後王德毅的兩位公子自美國返台整理圖書，後續也由王的門下弟子大學退休教授多人協助整理手稿。惟近期先生因身體需要療養，因此委由夫人孫國瑞代表出席捐贈。

曾淑賢表示，如今漢學已較過去更融合台灣的本土特性，形成國際上獨樹一幟之文化核心價值。國圖40年以來，以全館之力推動漢學研究，形塑出開放與學術的台灣漢學形象，深獲肯定。