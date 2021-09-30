外傳台積電將到高雄設廠，導致周邊房價高漲，外界質疑台積電還未確定設廠，房價卻先應聲上漲，高雄市長陳其邁表示，目前高雄的房價所得為7點多、房貸負擔為30％左右，都在六都最後，預估未來北高雄約還有4到5萬戶的需求。對於近日高雄不斷跳電，陳其邁直批台電「太落漆」。

陳其邁指出，房價所得比台北是全國最高，高雄則是7點多位居最後，在房貸負擔部分，高雄與桃園都是六都比較低，大概30％左右，高市府會跟中央合作興建8800戶社會住宅，高雄市自行興建約有3000戶左右，這些都是增加住宅的供給，也配合產業園區大量人口進入，在房市的部分取得平衡。

陳其邁表示，市府估算在北高雄部分，因為園區的開發，包括路科、橋科，還有中油的園區開發所帶來的南漂人口或就業人口，大概有4萬到5萬戶的住宅需求，未來將會用社會住宅及平價住宅，提供給未來到高雄就業的人口。

另外，針對高雄市這個月跳電跳了4、5次，陳其邁直言批評台電「太落漆」，他認為有很多電力管理應該都要再加強，市府也跟台電公司要求，老舊線路就要加緊汰換，電力設施也要加強巡查。