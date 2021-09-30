台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，國民黨主席江啟臣今天向民進黨喊話，若挺陳柏惟，就是挺萊豬進口、不讓人民打疫苗、支持髒話爆粗口，這要如何挺下去、要如何對民眾交代。

江啟臣25日連任失利，隔天旋即到台中第二選區參與街頭「刪Q行動」，全力投入「罷免陳柏惟」活動。江今天在立院受訪時向民進黨喊話，他說，挺陳柏惟就是挺萊豬進口、挺不買疫苗、挺一個講髒話爆粗口的人，要如何對民眾交代。

江啟臣透露，有很多沒有黨派立場的父母，看到充滿意識形態又爆粗口的陳柏惟，私下默默支持罷免。民進黨過去常說國會是人民的，既然如此就應照民意走，對於違反民意或跟隨民意的民代，就由人民來公決。

外界認為，國民黨團在立院的攻防，僅剩下陳玉珍一位女戰將，江啟臣對此表示，本屆立委非常認真，皆抱著戰鬥心態，去年不只睡議場，連馬路都在睡，所以不要因為一次的攻防，就否定過去所有的努力；每次攻防對黨團都有特殊目的，黨團幹部也隨時掌握臨場變化，作為在野黨就是為人民戰鬥，這是大家的共識。

美國擬要求台積電、三星等晶圓代工大廠，在45天內交出晶片庫存、訂單等機密資料，經濟部長王美花說，「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚」。

對此，江啟臣在臉書指出，一個對國家有情有義的企業，政府的對待竟是如此的無情無義；國家重要產業在他國遇到困難，政府不該儘速了解、掌握訊息，並設法出手相援嗎？美國將以法律強制要求企業提供資訊，企業還有自主決定公開與否的權利嗎？經濟部長是在睜眼說瞎話嗎？

江啟臣表示，台積電是國家的重要高科技產業，現在面臨美方要求提供營業秘密數據，政府不只該掌握訊息，更重要的是必須設法溝通、協助，確保企業利益不受侵害，台積電護台灣，政府當然必須做台積電的後盾，這不僅是國家的義務，更是該有的情義。