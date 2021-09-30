「守護毛孩子，台中市政府不能只是口號？」民進黨台中市議員賴佳微今天於市議會指出，審計報告審查時提出台中市收容動物認養率六都倒數第二，成效執行不佳要求市府改善；市府應比照新竹市針對收容動物認養，提供一年免費的寵物保險，增加民眾認養意願，儘速幫助浪浪找到新家。

市府強調，台中市動物之家后里園區有別以往「棄犬收容所」冰冷印象，以流浪動物「生命中繼站」為理念；動物之家后里園區座落在大森林中，附近有后里環保公園、后里森林園區，環境綠意盎然，提供動物舒適的自然生活空間，也是家長帶小朋友親近大自然、體驗生命教育的最佳場域，市府打造台中成為友善之都，讓動物在台中快樂生活。

賴佳微表示，動物保育是這陣子非常多民眾關心的議題，尤其是在八月走私貓安樂死事件後，發現台灣的寵物市場可能有很多非法不明來源的貓狗。農委會也打算在年底成立動物管理科，要把家犬家貓都能做戶口登記。台中市審計報告連續兩年針對台中市的動物收容業務提出檢討改善。

賴佳微說，審計處今年更指出109年度六都收容動物的認養率台中市是44.90％，六都倒數第二，台中市政府對於動物保育的政策還有很大的檢討空間。因為市府不夠積極，讓台中市的收容動物無新家可去，只能住在收容所的園區內，動物保育儼然淪為口號。

反觀新竹市實質提出做法，從十月一號起領養毛小孩，除原有驅蟲、狂犬病、犬隻多價疫苗預防注射以及絕育手術照顧。還提供免費享有首年的寵物保險，新竹市府全額負擔。賴佳微質疑市府說要積極宣導鼓勵民眾認養這樣的口頭宣導，相較外縣市對於毛小孩更實際的保障，才是對於民眾更直接的誘因。

賴佳微強烈要求，台中市府應比照辦理提供一年免費寵物保險，甚至提出對於認養者更優待的措施，對於認養網站也要同步加強廣告。議員要求市府更實質的關心收容動物的權益，而不要嘴巴上說支持動保，實質上卻毫無作為！

蔡精強強調，2019年行政院農委會評鑑，市府榮獲動物保護業務績效特優、收容管制業務績效特優獎項；2020年除繼續榮獲兩項特優獎，再獲頒認養率提升最佳獎、裁罰率提升最佳獎，動物保護成果獲中央肯定。